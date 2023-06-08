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    Приверженец деструктивного течения из Караганды совершал кражи в мечетях павлодарских сел

    8 Июня 2023, 12:30

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 27-летний приверженец деструктивно-радикального течения, ранее уже судимый за кражу и состоящий на учете службы пробации, унес деньги и пожертвования из мечетей сел Кызылтан и Байконыс района Теренколь Павлодарской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Павлодарскими полицейскими установлен и задержан подозреваемый в краже из сельских мечетей региона. Мужчина подозревается в совершении 4 краж с марта по май», - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

    В марте в селе Кызылтан района Теренколь, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина путем свободного доступа, украл 140 тысяч тенге. В другом случае, взломав металлический сейф в мечети села Байконыс того же района, подозреваемый унес 300 тысяч тенге от пожертвований прихожан.

    «Подозреваемый - 27-летний житель Карагандинской области, являющийся приверженцем деструктивно-радикального течения. В 2021 году осужден за кражу на три года ограничения свободы», - уточнили в ДП.

    В дни совершения краж мужчина без уведомления органов пробации выехал за пределы своего региона.
    «По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 188 УК Республики Казахстан «Кража». В ходе расследования проверяется причастность мужчины и к другим аналогичным преступлениям. Подозреваемый водворен в следственный изолятор», - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Болат Нурсеитов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Павлодарская область Борьба с преступностью МВД РК
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