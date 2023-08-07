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    Приверженца деструктивного течения наказали за неисполнение решения суда в СКО

    7 Августа 2023, 18:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В СКО по факту неисполнения решения суда к ответственности привлечен приверженец деструктивного течения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в городе Сергеевке района Шал акына ВКО, оперативники выявили факт неисполнения решения суда и исполнительного документа приверженцем одного из деструктивных религиозных течений.

    В результате в отношении 27-летнего мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 669 КоАП РК «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа», который районным судом признан виновным. В отношении мужчины вынесено взыскание в виде административного ареста. Ежедневная работа полицейских по предупреждению нарушений в этой сфере и защите людей от влияния деструктивных религиозных течений продолжается.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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