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    Привела ли засыпка Талдыколя к горению сухостоя в Астане – ответ акима

    30 Июня 2023, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек не согласен с мнением, что засыпка озера Талдыколь привела к пожарам вокруг города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, в том районе от Большого Талдыколя до «зеленого пояса» вокруг города есть сухостой камышей. Тушение пожара было осложнено тем, что это болотистая местность, туда было сложно подвести транспорт в первые часы. Это большой сухостой прошлогоднего камыша. Камыш десятилетиями спрессовывался, и существует сегодня как подушка», - сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям и научными кругами обсуждается вопрос, каким образом можно избавиться от сухостоя.

    «Меры будут приниматься, я до прессы донесу окончательное решение. Есть различные варианты, как эту проблему решить», - добавил спикер.

    Также аким ответил на вопрос о том, что засыпка озер могла привести к изменению климата.

    «Я с этим не согласен. Этот участок всегда был такой, Большой Талдыколь туда не доходил», - заверил Женис Касымбек.

    Напомним, крупный пожар под Астаной произошел 19 июня. Ликвидировать его удалось на седьмые сутки – 26 июня.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Происшествия Пожар Талдыколь
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