Притворявшийся помощником по онлайн-займам мошенник обманул на 1,7 млн тенге жительницу Рудного

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Рудного пострадала от рук мошенника, который обманул ее под предлогом оказания помощи в оформлении онлайн-займа в различных микроорганизациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рудничанка, поверив мужчине, дала свои личные данные. Воспользовавшись ими, мошенник в течение года оформлял на нее микрокредиты. Всего на женщину было оформлено 1 млн 700 тысяч тенге.

Полицейскими был установлен и задержан ранее несудимый 21-летний парень, который дал признательные показания.

«Он признался, что воспользовался персональными данными и оформил несколько кредитов. Возбуждено дело по ст. 190 ч.2 п. 4 УК РК, ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что от рук этого мошенника постарадали еще несколько жителей Рудного»,- сообщил оперуполномоченный Сайфулла Джарменов.

Полицейские в очередной раз обращаются к гражданам и просят не доверять свои данные малознакомым лицам, которые могут привести к печальным последствиям.



