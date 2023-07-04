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    Притон для занятия проституцией работал под видом жилого дома в Алматы

    4 Июля 2023, 22:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Очередной притон для занятия проституцией функционировал под видом жилого дома в Алматы, сообщает Polisia.kz.

    На этот раз конспиративную предприимчивость проявил гражданин К., житель Ауэзовского района мегаполиса. Недалеко от своего дома он арендовал коттедж и, не используя не единой наружной рекламы, продвигал работу притона.

    «В момент проверки указанного адреса салон функционировал в своем привычном режиме: работницы находились на «рабочих местах», клиенты вместо оздоровительного массажа получали интимные услуги. Указанные граждане для установления и проверки их личностей были доставлены в наше подразделение. Установили и арендатора помещения. Он привлечен к ответственности за организацию притона для занятия проституцией», – сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Едилхан Байгараев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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