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    Притон для занятия проституцией ликвидировали в Шымкенте

    14 Июля 2021, 19:30

    ШЫМКЕНЬ. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Абайского района ДП г. Шымкента от горожанина поступило сообщение о факте организации притона для занятия проституцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    По сообщению сотрудники Абайского РУП установили трех женщин, занимающихся проституцией в одной из местных гостиниц. Гражданки были задержаны и доставлены в управление полиции.

    По факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью». Проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    МВД РК Шымкент
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