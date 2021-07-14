Притон для занятия проституцией ликвидировали в Шымкенте

ШЫМКЕНЬ. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Абайского района ДП г. Шымкента от горожанина поступило сообщение о факте организации притона для занятия проституцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По сообщению сотрудники Абайского РУП установили трех женщин, занимающихся проституцией в одной из местных гостиниц. Гражданки были задержаны и доставлены в управление полиции.

По факту зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью». Проводится досудебное расследование.



