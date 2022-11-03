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    Притон для оказания интимных услуг ликвидировали в Усть-Каменогорске

    3 Ноября 2022, 17:28

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Секс-притон ликвидировали в Усть-Каменогорске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ВКО в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задокументировали факт сводничества в одном из салонов Усть-Каменогорска, где работники под видом общего массажа оказывали интимные услуги эротического характера.

    Как оказалось, стоимость услуг варьировалась от 15 до 20 тысяч тенге.

    «По данному факту изобличена 39-летняя администратор заведения, которая находила клиентов с помощью интернет-сайтов. С места происшествия изъяты денежные средства, которыми рассчитался клиент за оказанные ему интимные услуги. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК РК. Санкцией статьи, женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с конфискацией имущества. Вместе с ней также были задержаны 4 работника салона в возрасте от 18 до 31 года, которые приехали из другого города на заработки «, - рассказали в полиции.

    Назначены соответствующие экспертизы.


    Кадр из видео/polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область
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