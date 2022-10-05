Приток россиян и удорожание жилья - прокурор города Конаева обратился к жителям

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокурор города Конаева Айдос Чорманов сделал заявление касательно распространения в интернете недостоверной информации в связи с последними событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время через социальные сети жители города обсуждают вопрос повышения цен на аренду жилья. Выражая недовольство, отдельные граждане, призывают организовать митинг перед местным акиматом. П овышение цен на аренду жилья связывают с резким притоком большого количества граждан из Российской Федерации. Это надуманно и не соответствует действительности», - говорит прокурор.

По сведениям миграционной полиции с начала этого года, в Конаев прибыло около 300 граждан из Российской Федерации, из них лишь 25 после 21 сентября (Президент РФ объявил о проведении частичной мобилизации - прим.ред).

«Таким образом, незначительный приток граждан из России не может влиять на рост цен на арендное жилье. В данном случае изменение цен на жилье является естественным фактором. Город стал областным центром, люди переехали по работе, произошел дефицит жилья», - заявил Айдос Чорманов.

Прокурор предупредил, что за распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации предусмотрено лишение свободы до трех лет по статье 274 УК РК.

«Также разъясняем, что за организацию и участие в несанкционированной акции предусмотрен арест до 15 суток по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях. Если эти же деяния сопряжены с причинением существенного вреда правам граждан и интересам государства, то это влечет арест до 50 суток по статье 400 Уголовного кодекса. В этой связи призываю не поддаваться провокациям, быть благоразумным и соблюдать закон. Сохраняя единство, мы укрепим мир и обеспечим спокойствие граждан», - отметил прокурор города Конаева.

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