Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Приток россиян и удорожание жилья - прокурор города Конаева обратился к жителям

    5 Октября 2022, 17:38

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Прокурор города Конаева Айдос Чорманов сделал заявление касательно распространения в интернете недостоверной информации в связи с последними событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В последнее время через социальные сети жители города обсуждают вопрос повышения цен на аренду жилья. Выражая недовольство, отдельные граждане, призывают организовать митинг перед местным акиматом. П овышение цен на аренду жилья связывают с резким притоком большого количества граждан из Российской Федерации. Это надуманно и не соответствует действительности», - говорит прокурор.

    По сведениям миграционной полиции с начала этого года, в Конаев прибыло около 300 граждан из Российской Федерации, из них лишь 25 после 21 сентября (Президент РФ объявил о проведении частичной мобилизации - прим.ред).

    «Таким образом, незначительный приток граждан из России не может влиять на рост цен на арендное жилье. В данном случае изменение цен на жилье является естественным фактором. Город стал областным центром, люди переехали по работе, произошел дефицит жилья», - заявил Айдос Чорманов.

    Прокурор предупредил, что за распространение недостоверных сведений в средствах массовой информации предусмотрено лишение свободы до трех лет по статье 274 УК РК.

    «Также разъясняем, что за организацию и участие в несанкционированной акции предусмотрен арест до 15 суток по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях. Если эти же деяния сопряжены с причинением существенного вреда правам граждан и интересам государства, то это влечет арест до 50 суток по статье 400 Уголовного кодекса. В этой связи призываю не поддаваться провокациям, быть благоразумным и соблюдать закон. Сохраняя единство, мы укрепим мир и обеспечим спокойствие граждан», - отметил прокурор города Конаева.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Жилье Цены и тарифы Видео Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Свыше 318 млн тенге направят на оказание соцпомощи пожилым и инвалидам в Костанае
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске