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    Приток прямых инвестиций в Казахстан достиг рекордного показателя в 6,1 млрд долларов США

    10 Июля 2023, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно докладу конференции ООН по торговле и развитию, , приток чистых прямых инвестиций в Казахстан составил рекордные за последние 5 лет 6,1 млрд долларов США, что на 83% выше, чем в 2021 году. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конференция ООН по торговле и развитию опубликовала доклад о мировых инвестициях за 20022 год. Согласно докладу, приток чистых прямых инвестиций в Казахстан составил рекордные за последние 5 лет 6,1 млрд долларов США, что на 83% выше, чем в 2021 году. Это наивысший показатель среди стран постсоветского пространства. Важно отметить, что приток чистых прямых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 39%, и составил 10 млрд долларов, из которых 61% пришелся на Казахстан. Также отмечается рост на 6% чистых прямых инвестиций в 32 развивающиеся страны, не имеющие выходы к морю среди которых лидером также является Казахстан. Далее следуют Эфиопия, Узбекистан и Монголия», - сказал на брифинге Айбек Смадияров.

    Кроме того, по словам официального представителя МИД РК, Казахстан занял 5-е место в числе развивающихся экономик мира в части привлечения чистых инвестиций в проект ВИЭ за период 2015-2022 годы с показателем 56,3 млрд долларов США.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Экономика США Инвестиции
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