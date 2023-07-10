Приток прямых инвестиций в Казахстан достиг рекордного показателя в 6,1 млрд долларов США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Согласно докладу конференции ООН по торговле и развитию, , приток чистых прямых инвестиций в Казахстан составил рекордные за последние 5 лет 6,1 млрд долларов США, что на 83% выше, чем в 2021 году. Об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конференция ООН по торговле и развитию опубликовала доклад о мировых инвестициях за 20022 год. Согласно докладу, приток чистых прямых инвестиций в Казахстан составил рекордные за последние 5 лет 6,1 млрд долларов США, что на 83% выше, чем в 2021 году. Это наивысший показатель среди стран постсоветского пространства. Важно отметить, что приток чистых прямых инвестиций в Центральную Азию увеличился на 39%, и составил 10 млрд долларов, из которых 61% пришелся на Казахстан. Также отмечается рост на 6% чистых прямых инвестиций в 32 развивающиеся страны, не имеющие выходы к морю среди которых лидером также является Казахстан. Далее следуют Эфиопия, Узбекистан и Монголия», - сказал на брифинге Айбек Смадияров.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РК, Казахстан занял 5-е место в числе развивающихся экономик мира в части привлечения чистых инвестиций в проект ВИЭ за период 2015-2022 годы с показателем 56,3 млрд долларов США.