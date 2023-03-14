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    Приток прямых иностранных инвестиций вырос на 4% в Кыргызстане

    14 Марта 2023, 15:47

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызской Республике по итогам 2022 года по сравнению с показателями 2021 года приток прямых иностранных инвестиций показал рост на 4% и составил 1 046,1 млн долларов США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно опубликованным данным национального статистического комитета КР, более 95% объема прямых иностранных инвестиций направлено в предприятия добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, сферу финансового посредничества и страхования, оптовой и розничной торговли, а также информации и связи.

    Увеличение объема поступления прямых иностранных инвестиций на 8,4% по сравнению с показателями 2021 года сложилось за счет их прироста из Республики Корея – 18,1 раза, Кувейта – в 15,4 раза, Японии – в 11,1 раза, ОАЭ – в 5 раз, Германии – в 2,6 раза, Турции – в 1,4 раза.

    При этом за аналогичный период отмечается снижение поступлений прямых инвестиций из стран СНГ на 12% ввиду их сокращения: из Казахстана - на 20,1% и Российской Федерации - на 9,7%.

    Основными инвесторами в экономику Кыргызстана стали Турция (30,7%), Китай (26,3 %), Нидерланды (5,9%) и Великобритания (2,8%).

    Автор:

    Гульмира Абдрахманова

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