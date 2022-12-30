Приток иностранных инвестиций в Казахстан вырос на 17,8%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По данным Национального банка Республики Казахстан, по итогам 9 месяцев 2022 года валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 22,1 млрд долларов США, показав рост на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($18,7 млрд). Показатель трех кварталов 2022 года сравним с объемом привлеченных инвестиций за весь 2021 год ($23,8 млрд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Примечательным является рост притока инвестиций в обрабатывающую промышленность (+36,9%) до уровня $4,9 млрд с долей 22,3% от общего объема ПИИ. В сельском хозяйстве рост составил 247% ($23,5 млн), строительстве: 87,8% ($684,3 млн), оптовой и розничной торговле: 32,6% ($3,8 млрд), транспорте и складировании: 20,1% ($938,7 млн), горнодобывающей промышленности: 11,7% ($10,1 млрд).

В топ стран-инвесторов в Казахстан вошли Нидерланды ($5,5 млрд), США ($5 млрд), Швейцария ($2,6 млрд), Бельгия ($1,3 млрд), РФ ($1,3 млрд) и Южная Корея ($1,1 млрд). При этом, приток ПИИ из Южной Кореи достиг рекордного показателя за всю историю двусторонних отношений.

Позитивная динамика роста притока ПИИ является свидетельством доверия со стороны иностранных инвесторов к нашей стране и проводимым реформам, несмотря на внешние факторы, оказывающие давление на потоки инвестиций в нашу страну.



