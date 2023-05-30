Присягу на верность Родине принесли новобранцы в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Около 300 молодых солдат весеннего призыва, прибывших для прохождения срочной службы в 5-ю механизированную бригаду имени Бауржана Момышулы РгК «Юг», присягнули на верность Родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, в парке «Жеңіс», возле памятника знаменитому казахстанскому полководцу Бауржану Момышулы состоялась церемония принятия присяги.

Открывший торжественное мероприятие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов выразил уверенность, что ребята, прибывшие служить в Жамбылскую область, проведут этот год в полноценной боевой учебе и им понравится атмосфера южного региона.

Командующий войсками регионального командования «Юг» генерал-майор Мереке Кучекбаев отметил, что принятие присяги в парке Жеңіс у монумента великому полководцу Момышулы не случайно.

«Вот уже два года, как 5-я механизированная бригада носит имя уроженца Жамбылской области легендарного командира Бауржана Момышулы, – подчеркнул генерал-майор. – Присягая на верность Родине около памятника великому полководцу, солдаты наполняют воинский ритуал особым смыслом. Теперь их будут называть бауржановцами, и на протяжении всего года они будут достойно нести звание защитников Отечества».

Началась церемония принятия присяги с принесения клятвы на верность Родине юными жассарбазовцами. Школьники Тараза, юнармейцы, заверили взрослых, что наравне со старшими товарищами готовы быть защитниками Отечества, пусть пока в масштабе своих военно-патриотических клубов.

«Я приехала на присягу к сыну из Алматы, не могла пропустить такое важное событие, – рассказала Раиса Хамраева, мама солдата Сарвара Хамраева. – Я горжусь сыном, горжусь тем, что он самостоятельно принял решение идти служить, не дожидаясь повестки, он сам пошел в управление по делам обороны. У меня шестеро детей, Сарвар старший из сыновей. И он подал хороший пример для младших».

Аким Жамбылской области и командующий войсками РгК «Юг» пообщались с родителями воинов, поздравили с торжественным событием солдат, принимающих присягу.

Для гостей города Тараза, посетителей парка «Жеңіс», все воинские части регионального командования «Юг» представили мини-экспозицию вооружения и военной техники.