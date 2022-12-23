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    Присвоят ли дачным массивам статус населенного пункта

    23 Декабря 2022, 12:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Присвоение статуса населенного пункта дачным массивам не представляется возможным. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с тем, что территория дачных массивов предназначена для сезонного проживания и не соответствует нормам населенного пункта, присвоить дачным массивам статус населенного пункта невозможно», - отметил Глава правительства.

    По его данным, в Алматинской области имеется 674 дачных участка с населением 189,2 тысячи человек. Сегодня для охвата дачных массивов акиматом ведется строительство школы на 1 500 мест и планируется строительство частной школы на 1 200 мест. На территории дачных массивов предусмотрены детские сады, детские дошкольные учреждения, а также обеспечивается транспортировка учащихся с дачных массивов.

    «В 2021 году отремонтирована автомобильная дорога протяженностью 6,9 км, ведущая к 18 дачным массивам. Также проводится поэтапный ремонт подъездных путей, организуются автобусные маршруты. Для электроснабжения дачных участков местными исполнительными органами АО «Алатау жарык компаниясы» проводит разъяснительную работу о возможности передачи трансформаторных подстанций и линий электропередачи дачных массивов на безвозмездной основе», - добавил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Сенат
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