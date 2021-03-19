Присвоившую 12 млн тенге экс-сотрудницу столичного банка задержали в Бишкеке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На территории столицы прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». За время проведения ОПМ зарегистрировано 154 преступления, из которых 114 раскрыто, также раскрыто 78 ранее совершенных преступлений, задержано 26 преступников, находящихся в розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, сотрудниками полиции столичного департамента в городе Бишкеке Республики Кыргызстан задержана 46-летняя жительница Нур-Султана, разыскиваемая правоохранительными органами с 2016 года. Женщина находилась в розыске за совершение мошенничества на территории столицы. Являясь сотрудницей одного из банков, женщина, войдя в доверие к клиенту, обманула его и присвоила денежные средства на общую сумму 12 млн тенге. В ходе рассмотрения уголовного дела обвиняемая скрылась от органов следствия

Задержанная водворена в изолятор временного содержания города Бишкека. Согласно Минской конвенции решается вопрос об экстрадиции в Казахстан.

Также в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские задержали подозреваемого, который ранее совершил крупную кражу на строительном объекте. Установлено, что 26-летний парень на строительном объекте, в ночное время похитил домкраты в количестве 500 штук стоимостью около 3,5 млн тенге. При отработке пунктов приема металла оперативники установили место сбыта похищенного и марку автомобиля подозреваемого. По камерам видеонаблюдения была установлена автомашина, в которой находился подозреваемый. Молодой человек в совершении кражи признался, возбуждено уголовное дело.

С начала проведения профилактического мероприятия выявлено около 8 тысяч административных правонарушений, в том числе 748 фактов мелкого хулиганства, около 600 нарушений тишины, более одной тысячи фактов распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержан 51 водитель. Участковые инспектора совершили обход около 3 тысяч заброшенных домов и почти 4 тысячи дачных построек.