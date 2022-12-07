Присваивать детям ИИН в роддоме предлагают депутаты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Константин Авершин обратился с депутатским запросом в Премьер-Министру РК Алихану Смаилову касательно проблемы торговли детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Торговля детьми является проблемой многих стран, и Казахстан, к сожалению, не исключение. Шесть лет назад прогремели несколько судебных дел о торговле детьми, самыми громкими из которых были судебные процессы в Алматы и Шымкенте. И хотя в 2019 году в Казахстане ужесточили наказание за торговлю людьми, увеличив пределы наказания, а также исключив возможность примирения сторон по таким делам, ситуация если и улучшилось, то ненамного. Даже угроза сурового наказания не останавливает торговцев «живым товаром», - сказал Константин Авершин на пленарном заседании Мажилиса.

Он напомнил, что Генеральной прокуратурой 15 сентября 2021 года внесено представление Премьер-Министру Республики Казахстан, в котором указано на установление противоправных схем, повлекших массовые случаи незаконного усыновления/передачи детей третьим лицам, в том числе гражданами иностранных государств, чему способствуют действия и бездействие должностных лиц, пробелы в законодательстве и несовершенство Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять их на воспитание в свои семьи.

«Для устранения нарушений законности, причин и условий, им способствующих, Генеральной прокуратурой предложено рассмотреть представление с принятием комплекса мер по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законности (в том числе указанных в прилагаемых справках), а также причин и условий, способствовавших им», - отметил депутат.

Мажилисмен предложил создать интеграцию - перекрестную систему учета родившихся детей и их последующей жизни через системы здравоохранения, образования, юстиции;

провести сверку количества родившихся детей за каждый год в роддомах/перинатальных центрах с 2015 года и количество полученных свидетельств о рождении и присвоенных ИИН;

обязать ведомство здравоохранения запустить работу универсального прогрессивного механизма патронажных посещений на дому беременных женщин и родившихся детей при службах первичной медико-санитарной помощи, для контроля не только здоровья, выявления групп риска, но и вообще наличия и существования детей;

повысить информированность о законодательно утвержденных механизмах суррогатного материнства, которые, вероятно, намеренно не озвучиваются гражданам в органах опеки;

проконтролировать исполнение поручения Главы государства о квотах на искусственное оплодотворение (ЭКО), и увеличение количества квот, что решит проблему для многих бездетных супружеских пар;

супружеским парам, у которых есть медицинские показания к проведению программы ЭКО суррогатного материнства, проводить за счет бюджетных средств (квотные программы).

принять решение о присваивании ИИН ребенку в роддоме, сразу после рождения.



