Присуждены госпремии в области науки и техники имени аль-Фараби

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Указ «О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби

Рассмотрев решение Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2019 года в области науки и техники имени аль-Фараби:

1) за цикл работ на тему «Инновационные кластеры по научной разработке и промышленному производству детских и лечебно-профилактических продуктов питания с национальным содержанием»:

Шарманову Турегельды – президенту товарищества с ограниченной ответственностью «ОО Казахская академия питания», доктору медицинских наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;

Абжаппарову Жанкелды Мусылманбековичу – генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «Завод казахской академии питания «Амиран», старшему научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «ОО Казахская академия питания»;

Мейрамбекову Кадырбеку Какуевичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «ЕвразияИнвест LTD», кандидату экономических наук;

Мейрамбекову Галымжану Кадырбековичу – заместителю директора товарищества с ограниченной ответственностью «ЕвразияИнвест LTD», магистру экономических наук;

Синявскому Юрию Александровичу – вице-президенту товарищества с ограниченной ответственностью «ОО Казахская академия питания», доктору биологических наук, профессору;

Терещенко Сергею Александровичу – председателю наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью «Ордабасы кус», кандидату экономических наук;

Юну Руслану Борисовичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Завод казахской академии питания «Амиран», главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «ОО Казахская академия питания», доктору технических наук;

2) за цикл работ на тему «Цикл научных работ в области устойчивого водообеспечения природно-хозяйственных систем Республики Казахстан в контексте национальной безопасности»:

Медеу Ахметкалу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии», доктору географических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Алимкулову Саяту Курбанбаевичу – заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии», кандидату географических наук;

Есполову Тлектесу Исабаевичу – председателю правления – ректору некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный аграрный университет», доктору экономических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;

Мальковскому Игорю Михайловичу – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии», доктору географических наук, кандидату технических наук, профессору;

Северскому Игорю Васильевичу – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии», доктору географических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;

Толеубаевой Лидие Сергазиевне – руководителю лаборатории водообеспечения природно-хозяйственных систем и математического моделирования товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии», доктору географических наук;

Турсуновой Айсулу Алашевне – руководителю лаборатории оценки водных ресурсов товарищества с ограниченной ответственностью «Институт географии», кандидату географических наук;

3) за цикл работ на тему «Новые инновационные достижения в развитии животноводства (скотоводство, овцеводство, коневодство, верблюдоводство, ветеринария)»:

Бекенову Даурену Маратовичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», магистру естественных наук;

Алиеву Мурату Ашрафовичу – старшему научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору PhD;

Досмухамбетову Темирхану Мынайдаровичу – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», академику Национальной инженерной академии наук Республики Казахстан;

Иванову Николаю Петровичу – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору ветеринарных наук, профессору;

Намет Айдар Мырзахметұлы – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору ветеринарных наук;

Садыкулову Тулеухану – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору сельскохозяйственных наук, профессору;

Саримбековой Сауле Нургалиевне – старшему научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», магистру технических наук;

Султанову Ахметжану Акиевичу – главному научному сотруднику товарищества с ограниченной ответственностью «Учебный научно-производственный центр «Байсерке-Агро», доктору ветеринарных наук, профессору;

4) за цикл работ на тему «Научно-техническое обеспечение энергосбережения транспортировки нефти и нефтесмесей по нефтепроводным маршрутам акционерного общества «КазТрансОйл»:

Бейсембетову Искандеру Калыбековичу – ректору некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», доктору экономических наук, профессору, академику Национальной академии наук Республики Казахстан;

Бекибаеву Тимуру Талгатовичу – руководителю отдела «Компьютерное моделирование и программное обеспечение» научно-производственной лаборатории «Моделирование в энергетике» некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», магистру техники и технологии;

Жапбасбаеву Узаку Кайрбековичу – заведующему научно-производственной лабораторией «Моделирование в энергетике» некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», доктору технических наук, профессору, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Кенжалиеву Багдаулету Кенжалиевичу – проректору по науке некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», генеральному директору – председателю правления акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», доктору технических наук, профессору, почетному академику Национальной академии наук Республики Казахстан;

Махмотову Ерболу – главному менеджеру сектора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновации департамента технической политики акционерного общества «КазТрансОйл», доктору химических наук, академику Казахстанской национальной академии естественных наук;

Саяхову Берику Картанбаевичу – директору Департамента технической политики акционерного общества «КазТрансОйл», кандидату технических наук, профессору.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К.Токаев Нур-Султан, Акорда, 6 декабря 2019 года № 210