Присуждать почетные звания и награды волонтерам предложили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор частного фонда «Дара» Айнур Аймурзина заявила, что поправки в законодательство по вопросам волонтерской деятельности помогут повысить уровень доверия населения к сфере благотворительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Службе центральных коммуникаций проинформировали о содержании Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, государственного заказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения».

«На рабочей группе мы часто поднимали вопрос профессионализации нашей сферы. Уровень доверия к благотворительной сфере хоть и растет с каждым годом, тем не менее, остается достаточно низким. Причины для этого есть, например, мошеннические действия происходят под прикрытием благотворительности. Мы считаем, что никакая профессионализация этой сферы невозможна без прозрачности и отчетности», – сказала Айнур Аймурзина.

Спикер отметила, что в законе конкретизированы нормы касательно отчетности со стороны благотворительных организаций и конечных получателей. Теперь благотворительные организации должны отчитываться о расходах и доходах, а также о достигнутых целях благотворительных программ не менее одного раза в год на своих сайтах или в СМИ. Также любой спонсор может запросить у конечного получателя средств благотворительной помощи отчет о целевом использовании.

По мнению Айнур Аймурзиной, поправки в законодательство помогут повысить прозрачность и уровень доверия населения к благотворительной сфере.

В ходе брифинга руководитель рабочей группы Мажилиса Парламента РК Вера Ким отметила, что законопроект инициирован Правительством. Также она сообщила о поправках, внесенных депутатами.

По предложениям мажилисменов усилены нормы по проведению оценки эффективности государственных грантов с привлечением общественности. Вводятся меры по стимулированию участия граждан в волонтерской деятельности и благотворительности.

Например, передача в доверительное управление государственного имущества волонтерским и благотворительным организациям. Эта поправка внесена депутатами с целью поддержки тех волонтерских и благотворительных организаций, которые нуждаются в помещениях, в том числе, складских.

Еще одно новшество, предложенное парламентариями, присуждение почетных званий и государственных наград субъектам благотворительности и волонтерам. Также внесена поправка об учете волонтерской деятельности при поступлении на гражданскую службу.

Закон подписан Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 4 июля 2022 года.

Ранее сообщалось, что деятельность волонтеров в сфере благотворительности упорядочена депутатскими поправками, согласно которым сбор блогерами средств для нуждающихся будет вестись в правовом поле.



