Присутствие наблюдателей от НПО на выборах будет позитивным фактором – Марат Башимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Присутствие наблюдателей от НПО на выборах будет позитивным фактором. Так считает директор Института европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы пройдут в период пандемии, значит, первой задачей будет уведомление граждан о том, что их конституционное право на участие в выборном процессе будет обеспечено, но с учетом другого компонента законодательства – конституционного права на защиту здоровья, которое также прописано в Законе «О национальной безопасности РК».

Государство обеспечивает равенство прав и возможностей всех шести политических партий. Все они провели свои съезды, опубликовали свои программы в Интернете. Каждый казахстанец может ознакомиться с этими программами, узнать, что предлагает каждая партия в течение следующего пятилетия. Конечно, все партии уделяют основное внимание социально-экономическим проблемам, волнующим все казахстанское общество. Всех беспокоит, как страна выйдет из этого кризиса, охватившего весь мир, что будет делать Правительство и соответствующие ведомства. Также многих интересует, как будут обеспечиваться права граждан в сфере школьного образования, здравоохранения, оказания государственных услуг», – сказал М. Башимов.

Эксперт отметил, что подготовка к выборам ведется на должном уровне, весь избирательный процесс организационно обеспечен.

По мнению М. Башимова, особенностью предстоящих выборов является более активное участие неправительственных организаций. Предполагается присутствие на избирательных участках большого числа наблюдателей от НПО.

«Чем больше наблюдателей от гражданского сектора будет вовлечено в избирательный процесс, тем прозрачнее будут выборы. Не будет нарушений выборного законодательства. Присутствие наблюдателей от НПО будет позитивным фактором, в соответствии с концепцией «слышащего государства», предложенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, предусматривающей усиление гражданского сектора», – заключил М. Башимов.



