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    Приступить к поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в ЕАЭС предложил Аскар Мамин

    25 Октября 2019, 22:10

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин предложил разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга мобильных операторов в странах Евразийского экономического союза, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    А.Мамин подчеркнул, что ЕАЭС создавался, в первую очередь, для граждан стран-участниц.

    «Каждый гражданин государств-членов ЕАЭС должен ощутить практические выгоды от экономической интеграции. В этих целях считаю необходимым начать работу по отмене роуминга мобильных операторов в рамках нашего миграционного объединения. Как мы понимаем, с точки зрения технологий отличий для оказания услуг «своим» и «гостям» нет. Вопросы заключаются в различиях законодательств и межоператорских тарифах. Европейский союз, учитывая все это, в итоге в 2017 году отменил роуминг», - сказал глава Правительства Казахстана.

    «Предлагаю разработать и реализовать совместный план по поэтапной отмене роуминга, что позволит избежать потерь для операторов. Для этого предлагаем целесообразным создать комиссию, специальную рабочую группу, причём в самые кратчайшие сроки», - сказал он.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Правительство РК Премьер-министр РК ЕАЭС
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