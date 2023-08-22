Пристройку в кафе снесли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что пристройка в кафе «Восточка» в микрорайоне Жулдыз была возведена хозяйственным способом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее по обращению жителя управлением проведена внеплановая проверка законности пристройки к жилому дому. По результатам проверки было установлено, что пристройка возведена без соответствующих разрешительных документов, кроме того, незаконный объект расположился на территории госфонда», - отметили в акимате.

Управлением в отношении собственника приняты меры по статьям 319, 323 Кодекса РК об административных правонарушениях с направлением материала в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

На сегодня незаконная пристройка снесена по решению суда, освободив пешеходную инфраструктуру.

Ранее по решению суда в Алматы снесли незаконную автомойку по улице Жакыбаева.