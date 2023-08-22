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    13:44, 22 Август 2023 | GMT +6

    Пристройку в кафе снесли в Алматы

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    Фото: пресс-служба акимата г. Алматы
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении градостроительного контроля Алматы сообщили, что пристройка в кафе «Восточка» в микрорайоне Жулдыз была возведена хозяйственным способом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ранее по обращению жителя управлением проведена внеплановая проверка законности пристройки к жилому дому. По результатам проверки было установлено, что пристройка возведена без соответствующих разрешительных документов, кроме того, незаконный объект расположился на территории госфонда», - отметили в акимате.

    Управлением в отношении собственника приняты меры по статьям 319, 323 Кодекса РК об административных правонарушениях с направлением материала в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города.

    На сегодня незаконная пристройка снесена по решению суда, освободив пешеходную инфраструктуру.

    Ранее по решению суда в Алматы снесли незаконную автомойку по улице Жакыбаева.


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