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    Пристройку к жилому дому сносят в Алматы

    11 Апреля 2023, 16:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двухэтажная пристройка к зданию 96\77 по улице Мауленова в Алматы возведена без разрешительных документов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате Алматы сообщили, что ранее управлением градостроительного контроля по результатам проведенной проверки установлено, что строительство осуществлено хозяйственным способом без проектно-сметной документации, прошедшей в установленном порядке экспертизу, без привлечения авторского и технического надзоров, без уведомления о начале производства строительства.

    «Исковые требования управления Алмалинский районный суд удовлетворил. 11 апреля начался снос пристройки в присутствии судебных исполнителей», - проинформировали в пресс-службе акимата.

    В начале марта в Алматы по решению суда снесли ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би и Момышулы. Недавно по решению суда также были снесены летние террасы двух кафе.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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