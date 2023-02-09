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    Пристройку к школе не могут оформить в Астане: жители обратились за помощью к акиму

    9 Февраля 2023, 14:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Женис Касымбек пообещал разобраться с вопросом подготовки документов к пристройке одной из школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе встречи с населением Байконурского района член городского попечительского совета, председатель родительского комитета школы 23 Тилектес Тленова задала вопрос акиму о пристройке к школе №23.

    «В 2019 году к нам в гости приезжал Президент, посмотрел нашу школу и поручил построить к ней пристройку. Пристроить-то пристроили и все. До сих пор у нас эта школа нигде не числится и не знаем, что с ней делать, она «висит». Родители были против, чтобы наши дети ходили туда, но нас заставили. В прошлом году мы кое-как добились капитального ремонта в старой школе, а новая школа «висит» без документов», - заявила она.

    Аким пообещал помочь с решением вопроса.

    «Если там какие-то бюрократические проволочки и документы не выдают по этой причине, то ускоренно примем решение. Если есть технические какие-то неполадки, то устраним», - заверил Женис Касымбек.

    Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что автобусный парк обновят на 25%.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Акимат Общество школа
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