Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Пристройки в ряде столичных школ сданы с нарушениями

    7 Июля 2022, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ряде столичных школ пристройки сданы с различными нарушениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании постоянной комиссии маслихата города Нур-Султана по вопросам социально-культурного развития обсуждались вопросы, возникшие после неоднократного посещения депутатами столичных школ.

    «С 2019 по 2021 годы в нашем городе были сданы в эксплуатацию пристройки к 11 школам на 5 612 ученических места. Это значительно повлияло на решение вопроса переуплотненности в школах города. В 2022 году планируется сдать две школьные пристройки на 2 400 мест. Также становится большой проблемой то, что остаются нерешенными вопросы, связанные с ранее сданными пристройками», – сказал руководитель ГУ «Управление образования города Нур-Султана» Касымхан Сенгазыев.

    По его словам, в кабинете физики школы №23 не подведено электричество к учебным столам, в кабинете химии и лаборатории не работают вытяжные шкафы, имеются трещины в стенах, не работают розетки, в раздевалке протекает кровля.

    Как отметил К.Сенгазыев, различные проблемы есть и в пристройках к другим школам. Например, в подвалы проникают грунтовые воды, неисправна электропроводка и другое.

    Руководитель ГУ «Управление строительства города Нур-Султана» Арсен Жангасканов сообщил, что управлением образования передан полный перечень выявленных недоделок и нарушений. Все объекты, вошедшие в этот перечень, находятся на гарантийном сроке. Поэтому компаниям, возводившим эти пристройки, направлены уведомления с предписанием об устранении недостатков. Эти компании сообщили, что недостатки будут устранены до 15 августа, как указано в уведомлениях. В случае невыполнения предписаний, управление строительства будет обращаться в суд для принятия соответствующих мер в отношении этих компаний.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование Строительство Маслихат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Преподаватели с поддельными дипломами работали в колледжах Мангистауской области
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Более 200 млн тенге выделили на ремонт дорог в городе Абае
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной