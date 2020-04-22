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    Пристоличный поселок Жибек Жолы поблагодарил АО «БРК-Лизинг» за помощь

    22 Апреля 2020, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Расположенный близ столицы поселок Жибек Жолы благодарит АО «БРК-Лизинг» за участие в благотворительной акции для помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ».

    Акимат поселка Жибек Жолы предоставил список около ста семей, нуждающихся в помощи. Для них были собраны необходимые корзины с продуктами питания, которые состояли из 25 наименований товаров. Также была оказана помощь 3 многодетным семьям из города Нур-Султан и людям с ограниченными возможностями.

    «Выражаем благодарность нашим сотрудникам, поддержавших соотечественников», - говорится в сообщении АО «БРК-Лизинг».

    Одна корзины благотворительности состоит из:

    1. Фарш говяжий (70/30%) 1100 гр.

    2. Курица охлажденная «Курочка Ряба» вес 1700-1800 гр.

    3. Яйца 30 шт

    4. Сливочное масло «Коровье» 250 гр.

    5. Мука «Экстра» 3 пачки по 2 кг – 6 кг.

    6. Макаронные изделия «Корона» 2 кг

    7. Макаронные изделия «Султан» 2 пакета

    8. Спагетти «Султан» - 2 шт.

    9. Лапша «Кэмми» 1 упаковка

    10. Рис 2 кг.

    11. Сахар 2 кг.

    12. Чай «Чемпион» 250 гр.

    13. Томатная паста 750 гр.

    14. Растительное масло «Аро», «Аннинское» 2 литра

    15. Конфеты шоколадно-вафельные «Рахат» 1 кг

    16. Вафли арахисовые 500 гр.

    17. Джем фруктовый 400 гр

    18. Молоко Петропавловское 1 литр

    19. Картофель 2 кг.

    20. Лук 2 кг.

    21. Туалетная бумага 4 рулона

    22. Шампунь «Фруттис» 750 мл.

    23. Мыло «Palmolive» 5 шт

    24. Зубная паста 100 мл.

    25. Подгузники (по списку)

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Благотворительность
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