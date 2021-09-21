Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Приставил нож к сердцу: полицейские спасли мужчину от суицида в ЗКО

    21 Сентября 2021, 22:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции ЗКО спасли мужчину, который пытался совершить суицид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Выехав в поселок Деркул по сообщению об избиении человека, полицейские столкнулись с совсем другой ситуацией. Семейно-бытовая ссора в ходе совместного распития алкогольных напитков чуть не обернулась суицидом. Подоспевшие на место сотрудники полиции Кайрат Длимов и Джохар Ертаев спасли жизнь 43-летнему мужчине.

    «Инцидент произошел 21 сентября в поселке Деркул. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения и сильного эмоционального возбуждения несколько раз ударил себя в область живота кухонным ножом. Прибывшие по вызову сотрудники БПП УП города Уральска ДП ЗКО обнаружили мужчину в соседнем дворе, он стоял с окровавленным животом, приставив нож в область сердца. Полицейские вступили с ним в диалог, стали успокаивать и отвлекать разговорами. Выбрав удобный момент, им удалось выхватить нож из рук мужчины», – сообщил официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков.

    Благодаря оперативным и слаженным действиям полицейских мужчина остался жив. Пострадавший доставлен в больницу, причины произошедшего выясняются.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Происшествия Общество Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Житель области Улытау передал в полицию пистолет с 98-летней историей
    Нетрезвый житель Петропавловска заехал на пешеходную улицу и снес фонарь
    Полицейские усиленно готовятся к выпускным вечерам в Таразе
    Нанесшего супруге ножевые ранения костанайца задержали полицейские
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске