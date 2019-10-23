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    Присоединить Хорватию к Шенгенской зоне рекомендовала Еврокомиссия

    23 Октября 2019, 00:01

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Европейская комиссия рекомендовала включить Хорватию в число стран-членов Шенгенского соглашения, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Еврокомиссия считает, что по результатам процесса шенгенской оценки, начатого в 2016 году, Хорватия приняла меры, необходимые для обеспечения соблюдения условий полного применения правил и стандартов Шенгенского соглашения», - говорится в распространенном во вторник коммюнике Еврокомиссии.

    Хорватии необходимо продолжить работу по выполнению всех текущих действий, в частности, по управлению ее внешними границами, чтобы обеспечить выполнение условий и в дальнейшем.

    Также Еврокомиссия подтвердила, что Хорватия продолжает выполнять обязательства, связанные с шенгенскими правилами, которые она взяла на себя в рамках переговоров о присоединении.

    В этой связи регулятор предложил Совету ЕС обсудить вопрос интеграции Хорватии в Шенгенскую зону.

    Отметим, Шенгенская зона - крупнейшая зона свободного передвижения в мире. В настоящее время в нее входят 22 страны ЕС (Австрия, Бельгия, Дания, Франция, Финляндия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция, Чехия, Эстония Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения), а также 4 государства, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз
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