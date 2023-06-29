Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Политика

    Пришло время каждому депутату поработать на авторитет партии – Ерлан Кошанов

    29 Июня 2023, 12:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов прокомментировал обещания, которые давали партийцы перед выборами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Все наши обещания сведены в одной Республиканской и 20 региональных дорожных картах. В них нашли отражение актуальные вопросы каждого региона, каждого населенного пункта, каждой семьи. За каждым пунктом Дорожной карты закреплен конкретный депутат Мажилиса и маслихата», - сказал Ерлан Кошанов на Республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней партии AMANAT.

    По его словам, впереди огромная работа.

    «Мы понимаем, что от этой работы будет зависеть поддержка избирателей на следующих выборах. Во время электоральной кампании авторитет и сила партии работал на каждого из вас. Сегодня пришло время каждому депутату поработать на авторитет партии», - добавил председатель партии.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Ерлан Кошанов AMANAT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 4 тысяч человек приняли участие в акции «Dombyra party»
    Стоит ли Казахстану конкурировать с Маском – депутат Смышляева
    Ерлан Кошанов: Центр тяжести должен сместиться в регионы
    Нового руководителя филиала партии «AMANAT» назначили в СКО
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне