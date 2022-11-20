Пришел исполнить свой гражданский долг - Нурлан Ауесбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии высказал свое мнение по поводу президентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Настроение очень хорошее, боевое. Сегодня я пришел на свой избирательный участок исполнить свой гражданский долг, проголосовать», - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что свой голос он отдал на избирательном участке №189, созданный в государственном театре танца «Наз». Кандидат в Президенты РК прибыл в сопровождении руководителя штаба предвыборной кампании.

Представители группы во главе Нурланом Ауесбаевым провели встречи с избирателями в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в городах Шымкенте, Алматы и Астане.



