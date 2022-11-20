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    Пришел исполнить свой гражданский долг - Нурлан Ауесбаев

    20 Ноября 2022, 09:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии высказал свое мнение по поводу президентских выборов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Настроение очень хорошее, боевое. Сегодня я пришел на свой избирательный участок исполнить свой гражданский долг, проголосовать», - сказал он журналистам.

    Ранее сообщалось, что свой голос он отдал на избирательном участке №189, созданный в государственном театре танца «Наз». Кандидат в Президенты РК прибыл в сопровождении руководителя штаба предвыборной кампании.

    Представители группы во главе Нурланом Ауесбаевым провели встречи с избирателями в Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областях, а также в городах Шымкенте, Алматы и Астане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Президентские выборы - 2022 Выборы-2022: кандидат Нурлан Ауесбаев
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