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    Пришедший на место Даниала Ахметова аким ВКО: Мне везде комфортно, где я работаю

    1 Сентября 2023, 22:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, сменивший на этом посту политического тяжеловеса Даниала Ахметова, ответил на вопросы журналистов о том, как он устроился на новом месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мне везде комфортно, где я работаю», - сказал он в кулуарах совместного заседания палат Парламента РК.

    Также он прокомментировал отношения с местной бизнес-элитой, и чувствуют ли бизнесмены в нем хозяина региона.

    «Лучше спросить у бизнес-элиты. Будет неэтично говорить об этом», - пояснил Ермек Кошербаев.

    Где сейчас Даниал Ахметов, и находится ли он в Усть-Каменогорске, аким ВКО не знает.

    Напомним, Ермек Кошербаев возглавил область 16 июня. Утром в этот же день Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, которую он занимал с 2014 года. Чем запомнился глава региона казахстанцам, можно прочитать здесь.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Восточно-Казахстанская область Акимат
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