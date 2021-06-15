Прирост заболеваемости в странах СНГ: принять превентивные меры поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать эпидситуацию на контроле. Также нужно расширить охват вакцинацией и применение «Ashyq». Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация продолжает улучшаться. Индекс репродуктивности вируса составляет 0,9. Снижается занятость больничных и реанимационных коек. В «красной зоне» остается только столица. В целом уже 13 регионов, то есть большинство, находятся в «зеленой зоне», три региона - в «желтой зоне»», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

Глава Правительства также отметил, что на сегодняшний день вакцинировано более 2,5 млн человек первым компонентом, вторым компонентом привито свыше 1,4 млн человек.

«Министерству здравоохранения и акиматам нужно держать эпидситуацию на контроле. Особое внимание акимату столицы - на соблюдение санитарно-эпидемических мер и вакцинацию. Масочный режим сохраняется, особенно в помещениях. Мониторинговым группам активизировать работу.

«Как известно, у наших соседей в регионе идет прирост заболеваемости, поэтому необходимо принимать дополнительные превентивные меры. В первую очередь, это расширение охвата вакцинацией. Следует увеличить ежедневные объемы вакцинаций. Нужно продолжить расширение применения приложения «Ashyq» и усилить информационно-разъяснительную работу, продумать действенные механизмы стимуляции населения к получению прививки», - заявил Премьер-Министр Казахстана.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах СНГ, в том числе в России число заболевших в сравнении с предыдущей неделей увеличилось в полтора раза.



