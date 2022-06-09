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    Прирост розничных инвесторов наблюдается на фондовом рынке - финрегулятор

    9 Июня 2022, 13:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фондовом рынке наблюдается значительный прирост розничных инвесторов, число которых увеличилось с 2021 года в 2,5 раза, составив 329 тыс. человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня особо актуальными являются инициативы по усилению защиты прав и интересов инвесторов – физических лиц. Законопроект предусматривает, что лицензируемые брокеры и дилеры смогут оказывать услуги инвестиционного консультирования и посредничества на рынке», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя поправки в законодательство по вопросам развития рынка ценных бумаг на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    По ее словам, законопроектом вводится требование для казахстанских брокеров об обязательной оценке инвестиционного профиля клиента. Профиль будет определяться в зависимости от уровня его знаний, опыта и объема имеющихся средств. По итогам будет рекомендован перечень предлагаемых финансовых инструментов с точки зрения возможных рисков.

    «Другой важной инициативой в вопросе защиты прав инвесторов на фондовом рынке является совершенствование системы корпоративного управления в казахстанских компаниях. Уточняется порядок определения справедливой стоимости акций при их выкупе мажоритарным акционером, порядок проведения дробления акций, а также вводится защита активов клиентов брокеров и управляющих инвестиционным портфелем от наложения арестов и взысканий по долгам последних», - добавила Мадина Абылкасымова.

    Сегодня председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова представила проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

    Ранее сообщалось, что страховой сектор в РК демонстрирует стабильный рост страховых премий и высокую финансовую устойчивость.

    Автор:

    Серик Сабеков

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