Прирост 1,9%: за сутки 225 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным на 23:59 час. 2 июня 2020 года, ща прошедшие сутки в Казахстане выявлено 225 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

Прирост составил 1,9%.

В разрезе регионов:

Западно-Казахстанская область - 40 (5,8%),

город Алматы – 39 (1,5%),

Кызылординская область - 30 (7,2%),

город Нур-Султан – 23 (1,0%),

Атырауская область - 21 (1,9%),

город Шымкент - 21 (2,4%),

Мангистауская область - 17 (5,8%),

Актюбинская область - 14 (4,0%),

Восточно-Казахстанская область - 6 (4,2%),

Алматинская область - 5 (1,3%),

Жамбылская область - 5 (1,3%),

Костанайская область - 2 (1,1%),

Северо-Казахстанская область - 2 (3,4%).

Всего в стране выявлено 11796 заболевших.



