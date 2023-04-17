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    Природоохранная операция «Сайгак» стартовала в Казахстане

    17 Апреля 2023, 11:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане стартовала широкомасштабная природоохранная операция «Сайгак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Созданы 203 мобильных группы из сотрудников полиции и работников территориальных подразделений Министерства экологии и природных ресурсов. В ходе операции проверяются охотничьи хозяйства, территории государственных учреждений по охране лесов и животного мира, а также особо охраняемые природные территории», - сообщила официальный представитель пресс-службы Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Она напомнила, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Также в Казахстане с 5 апреля по 5 июня проводится рыбоохранная акция «Нерест». На акваториях каждого региона республики Минэкологии вводит сроки запрета рыбной ловли с учетом региональных особенностей.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Борьба с преступностью МВД РК Минэкологии Животные
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