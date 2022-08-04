Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Природоохранная акция «Сайгак» стартовала в Акмолинской области

    4 Августа 2022 19:20

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях выявления, предупреждения и пресечения фактов незаконной охоты на сайгаков в период с 8 по 18 августа на территории региона стартует широкомасштабная республиканская акция «Сайгак». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе акции сотрудниками природоохранной полиции совместно с РГКП «Охотзоопром» и территориальной инспекцией лесного хозяйства животного мира будут проводиться рейдовые мероприятия на территории Акмолинской области, где имеются ареалы обитания сайгаков.

    Напомним, что за незаконную охоту на сайгаков, добычу, приобретение, хранение, сбыт, перевозку предусматривается уголовная ответственность от 3 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Вместе с тем, ущерб за сайгака рогача составляет 1500 МРП (4 770 000 тенге), за самку и сеголетку сайгака - 1050 МРП (3 339 000 тенге).

    Благодаря природоохранным мероприятиям на территории Акмолинской области численность особей сайгаков возросла до 26 тысяч особей. Несмотря на то, что сайгак не включен в красную книгу Казахстана, он относится к видам животных, охота на которых полностью запрещена и объявлен мораторий на его отстрел до 2023 года.
    #Акмолинская область #Экология #Животные #Кокшетау #Сайгак
    Новости по теме
    Новости по теме
    Рост инфицированных КВИ отмечается в Бурабайском районе
    Санврачи предостерегли акмолинцев от покупки мяса в неустановленных местах
    Военнослужащий-срочник совершил суицид в Степногорске
    Несколько десятков жилых домов подтопило после ливня в Кокшетау
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области