Природный резерват «Акжайык» планируют взять на баланс Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Акимат Атырауской области планирует взять на свой баланс государственный природный резерват «Акжайык», где регулярно горят тростниковые заросли. Это поможет регулировать работы по профилактике возгорания камыша на побережье Каспийского моря, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, после передачи на баланс на всей территории побережья Каспийского моря охота и рыболовство будут запрещены.

«Территория государственного природного резервата «Акжайык» очень большая, она составляет 111 500 га земли. Сегодня резерват находится на балансе Министерства экологии. Мы хотим взять его на баланс акимата Атырауской области - от границы с Россией до границы с Мангистауской областью. Если этот вопрос решится, то область сама сможем регулировать все работы, касающиеся финансирования и штата. В планах - установить видеонаблюдение и тепловизоры на территории побережья Каспия. Охота и рыбалка будут запрещены», - сообщил Жасулан Бисембиев.

Как ранее сообщалось, в природном резервате Атырау горят 85 гектаров тростника

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