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    Природный пожар в Иле-Балхашском резервате ликвидирован

    10 Июля 2023, 13:48

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Возгорание камыша в Иле-Балхашском резервате потушено. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «9 июля в 18.10 часов загорание было локализовано и 10 июля в 11.24 часов ликвидировано.

    Жертв и пострадавших нет. Тушение проводилось силами 26 человек и 13 единиц техники, в числе которых мотопомпы, плавсредства и беспилотники ГПР «Иле-Балхаш» и ДЧС.

    Как сообщалось, 6 июля в ДЧС Алматинской области поступила информация о том, что в Караойском сельском округе, на территории РГУ «ГПР «Иле-Балхаш» в труднодоступной, болотистой местности произошло возгорание камыша на островках.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматинская область МЧС Пожар
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