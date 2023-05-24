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Природный пожар в Абайской области: угроза населенным пунктам снята

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Мая 2023, 11:03
Природный пожар в Абайской области: угроза населенным пунктам снята Фото: пресс-служба МЧС РК

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр провел заседание Оперативного республиканского штаба на базе МЧС по тушению природного пожара в Бородулихинском районе Абайской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ходе заседания заслушан доклад акима области Нурлана Уранхаева, о текущей обстановке рассказал первый вице-министр по ЧС генерал-майор Ибрагим Кульшимбаев, с места пожара доложил вице-министр по ЧС генерал-майор Марат Кульдиков.

По состоянию на 09:00 часов 24 мая в тушении пожара задействовано 434 человека личного состава и 109 единиц техники, 2 вертолета и пожарный поезд.

Министерством по ЧС 23 мая дополнительно направлена группировка сил и средств в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей.

По состоянию на 09:00 часов утра 24 мая угроза населенным пунктам снята. Принимаются все необходимые меры по локализации и ликвидации пожара.

Напомним, сильный пожар начался в Бородулихинском районе Абайской области на границе с Россией, в 7 км от станции Ауыл (перешел с территории РФ Алтайского края с.Новенькая) с последующим переходом на территории ГЛПР «Семей орманы».

По своей инициативе часть жителей близлежащих населенных пунктов самостоятельно эвакуировались к родственникам, для обеспечения сохранности их имущества организовано дежурство личного состава РОП. Общая площадь пожара составила 1500 га.



Происшествия   МЧС   Пожар   Абайская область  
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