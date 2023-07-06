Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Природный пожар тушат в Павлодарской области

    6 Июля 2023, 14:02

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Сотрудники лесхоза вновь тушат пожар в лесничестве «Ертыс орманы» в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В 10:05 в Щербактинском районе, в лесничестве «Ертыс орманы» произошло горение сухой травы на ориентировочной площади 1,4 га. 10 сотрудников и 3 единицы техники лесхоза провели опашку по периметру, тем самым окольцевали пожар. Угрозы распространения и населённым пунктам нет. Тушение проводится силами лесхоза.

    В МЧС напомнили, что 90-95% всех природных пожаров происходят по вине человека.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область Происшествия МЧС Пожар
    Новости по теме
    Новости по теме
    Шквальный ветер повредил крышу общежития в Каскелене
    Сухостой горел в Алматы
    Упавшие деревья повредили автомобили в Алматы
    Пожар в природном резервате на побережье Каспия выявили в Атырауской области
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице