Природный парк планируют создать на острове в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Городской природный парк может появиться на острове «Бейбітшілік» в центре Абайской области – Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» .

По информации пресс-службы акимата, т ерритория обладает потенциалом для создания центра экоурбанизма и претендует стать центром притяжения туристов. Перспективы развития городских природных парков обсудили аким области Нурлан Уранхаев и председатель правления РОО QazaqGeography Орман Нурбаев в режиме видеоконференцсвязи. Предлагается создать региональный инновационно-экологический кластер и проектный офис QazaqGeography. Богатая история, наличие редких и исчезающих растений, разнообразие птиц, уголки почти дикой природы в соседстве с городом – все это может стать ключевыми ценностями для создания городского парка. Планируется рассмотреть создание велодорожек и специальных тренировочных площадок, пересмотреть условия содержания животных в детском биологическом центре. «Мы готовы сотрудничать и поддерживаем проекты, направленные на развитие экоурбанизма. Тем более, тут есть места, которые могут стать точками притяжения», - сказал Нурлан Уранхаев.

