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    Природные пожары продолжают тушить в Карагандинской области

    7 Сентября 2022, 19:45

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На территории Карагандинской области на контроле все еще находятся несколько природных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Карагандинской области из-за жаркой погоды с сильным ветром сохраняется высокая пожароопасность.

    В Шетском районе, в 12 км от села Кызылтау, 5 сентября загорелась сухая трава. Огонь распространился на площади порядка 300 га. В Нураталдинском сельском округе этого же района, в 25 км от села Шопа, продолжается ликвидация степного пожара, начавшегося 6 сентября. По предварительным данным, на этом участке площадь возгорания составила 1000 га. Также степной пожар произошел в 50 км от села Керей Каракоинского сельского округа Нуринского района. По предварительным данным, площадь возгорания сухой травы составила 200 га.

    В Бухар-Жырауском районе, на территории Белагашского лесничества, в 20 км северо-восточнее от села Тортколь, в 16:40 6 сентября загорелись сухая трава и деревья. Ориентировочная площадь лесного пожара – 10 га.

    Степные возгорания произошли в Шетском, Каркаралинском и Нуринском районах.

    «На всех очагах задействованы силы ДЧС, добровольных пожарных формирований местных исполнительных органов и лесничеств. Всего в ликвидации природных пожаров и возгораний задействовано 362 человека и 83 единицы техники», – сообщили в ДЧС.

    Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно звонить по телефонам 101 и 112.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Пожар
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