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    Природа против Всемирного слета скаутов в Южной Корее

    8 Августа 2023, 19:48

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Организаторам Всемирного слета скаутов в Южной Корее потребовалось более 1 000 автобусов, чтобы вывезти около 37 000 участников из-за надвигающегося мощного тайфуна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

    Члены скаутского движения и взрослые добровольцы из 156 стран были размещены примерно в 130 жилых помещениях в Сеуле и семи других регионах через несколько часов после отъезда из Сэмангыма - места проведения 25-го Всемирного скаутского слета.

    В общей сложности потребовались 1 014 автобусов, 273 полицейских патрульных машины, сопровождавших автобусы, а также четыре вертолета, чтобы осуществить перемещение такого огромного количества участников.

    Череда неприятностей преследует мероприятие для скаутов со всего мира, проходящее в Южной Корее. Такое ощущение, что природа против того, чтобы оно состоялось.

    Дело в том, что на прошлой неделе из-за убийственной волны жары сотни участников слета заболели. 400 участникам потребовалось лечение – они жаловались на головную боль, истощение, головокружение, а также температуру. Угроза мощного тайфуна «Кахун», из-за которого пришлось перевозить всех участников слета, возникла всего через несколько дней после этого.

    «Впервые за более чем 100 лет проведения Всемирных скаутских слетов нам пришлось столкнуться с такими сложными проблемами», — говорится в заявлении Ахмада Альхендави из Всемирной организации скаутского движения.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Корея Мировые новости
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