Природа против Всемирного слета скаутов в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Организаторам Всемирного слета скаутов в Южной Корее потребовалось более 1 000 автобусов, чтобы вывезти около 37 000 участников из-за надвигающегося мощного тайфуна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Члены скаутского движения и взрослые добровольцы из 156 стран были размещены примерно в 130 жилых помещениях в Сеуле и семи других регионах через несколько часов после отъезда из Сэмангыма - места проведения 25-го Всемирного скаутского слета.

В общей сложности потребовались 1 014 автобусов, 273 полицейских патрульных машины, сопровождавших автобусы, а также четыре вертолета, чтобы осуществить перемещение такого огромного количества участников.

Череда неприятностей преследует мероприятие для скаутов со всего мира, проходящее в Южной Корее. Такое ощущение, что природа против того, чтобы оно состоялось.

Дело в том, что на прошлой неделе из-за убийственной волны жары сотни участников слета заболели. 400 участникам потребовалось лечение – они жаловались на головную боль, истощение, головокружение, а также температуру. Угроза мощного тайфуна «Кахун», из-за которого пришлось перевозить всех участников слета, возникла всего через несколько дней после этого.

«Впервые за более чем 100 лет проведения Всемирных скаутских слетов нам пришлось столкнуться с такими сложными проблемами», — говорится в заявлении Ахмада Альхендави из Всемирной организации скаутского движения.