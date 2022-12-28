Приравнять пособие по уходу за детьми с ментальными нарушениями к заработной плате призывает депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане проживает 19 тысяч детей с ментальными особенностями в развитии. Об этом заявила депутат Мажилиса Динара Закиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, 2022 год был объявлен в нашей стране Годом ребенка. Новая социальная парадигма справедливого Казахстана, озвученная Главой государства, предполагает обеспечение равных возможностей для всех и каждого сейчас и навсегда, а не только в Год ребенка. Поэтому представляется очевидной приоритетность в создании равенства условий для таких особо уязвимых групп детей, как дети с ментальными особенностями в развитии», - сказала Динара Закиева, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

По ее данным, их в стране проживает почти 19 тысяч (18 981), каждый четвертый из которых ребенок с аутизмом.

Родители этих детей, как правило мамы, вынуждены обеспечивать их круглосуточное сопровождение и уход за ними. Соответственно, они не работают и не имеют пенсионных отчислений.

До достижения 18-летия ребенка они получают пособие по уходу в размере 1,4 прожиточного минимума - это чуть больше 50 тысяч тенге, а после - лишаются этого пособия, обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), трудового стажа, не имея возможности быть оформленными как индивидуальные помощники.

«Однако ребенок с ментальными особенностями, достигнув совершеннолетия, не становится самостоятельным. Он продолжает нуждаться в сопровождении и уходе всю свою жизнь.

Кроме того, родители детей с ментальными особенностями лишены возможности использования инватакси. В условиях ограниченности коррекционных и реабилитационных центров и, соответственно, больших расстояний между ними каждая поездка ребенка с ментальными нарушениями в многолюдном общественном транспорте, превращается для него и его родителей в серьезный психологический срыв. Нельзя не сказать о том, что данной группе детей отказано и в доступе к бесплатному санаторно-курортному лечению, независимо от наличия или отсутствия нарушений в поведении», - добавила Динара Закиева.

С учетом обсуждений, в том числе по проекту Социального кодекса, состоявшихся на площадке Совета при партии АMANAT депутат считает необходимым пересмотреть механизм назначения инвалидности детям с ментальными нарушениями;

приравнять пособие, выплачиваемое лицам, воспитывающим детей, нуждающихся в особом уходе, к заработной плате и предусмотреть пенсионные отчисления;

предусмотреть пособие по уходу за лицом со 2-й группой инвалидности с ментальными нарушениями по достижению им 18 лет;

обеспечить услугами санаторно-курортного лечения, инватакси семьи, воспитывающие детей с ментальными нарушениями.



