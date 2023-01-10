Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Вооруженные силы

    Приписка к призывным участкам началась в Казахстане

    10 Января 2023, 21:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно с января по март местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления проводится приписка казахстанцев к призывным участкам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Приписке к призывным участкам подлежат граждане Республики Казахстан мужского пола, которым в этом году исполняется семнадцать лет. Мероприятия проводятся в управлениях и отделах по делам обороны района (города областного значения) по постоянному или временному проживанию.

    Приписка осуществляется в целях принятия казахстанцев на воинский учет, определения их количества, категории годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и уровня физической подготовленности.

    На основе этих сведений местные органы военного управления проводят предварительное распределение призывных ресурсов по видам и родам войск Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, предварительный отбор кандидатов для поступления в военные учебные заведения Министерства обороны.

    В ходе проведения приписки проводятся беседы с молодежью, проверка необходимых документов и медицинское обследование для выявления юношей, нуждающихся в лечении или медицинском наблюдении.

    По завершении мероприятий молодым людям выдается удостоверение о приписке к призывному участку – первый личный учетно-воинский документ гражданина Казахстана.

    Всего в этом году на воинский учет планируется принять более 110 тысяч человек.

    Фото: gov.kz
    Армия Общество
    Новости по теме
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    3 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров