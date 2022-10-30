Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Приостановлены авиарейсы в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска

    30 Октября 2022, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск, передает МИА «Казинформ».

    «Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям. Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com . Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания QAZAQ AIR соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам», - говорится в сообщении компании.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Россия Авиация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду