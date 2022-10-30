Приостановлены авиарейсы в Новосибирск из Астаны и Усть-Каменогорска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авиакомпания QAZAQ AIR сообщила о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск, передает МИА «Казинформ».

«Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана – Новосибирск, Усть-Каменогорск – Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям. Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте info@flyqazaq.com . Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения. Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания QAZAQ AIR соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам», - говорится в сообщении компании.



