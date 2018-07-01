Приостановлена работа двух строительных компаний в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За некачественную работу по строительству жилых объектов приостановлена работа двух строительных компаний и экспертов технического надзора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Так, за нарушение установленных норм лицензирования, а также осуществление некачественного строительства, приостановлена работа ТОО «Sat Construction Group». Также к административной ответственности с приостановлением государственной лицензии привлечено ТОО «CAC group».

Кроме того, по данным управления контроля и качества городской среды, за ненадлежащее осуществление своей деятельности при строительстве объектов приостановлены два аттестата экспертов технического надзора - Рината Тухватова и Сауле Жармаганбетовой.

Отметим, что с 18 июня в Астане зарегистрировано 82 акта о назначении проверок на основании обращений физических лиц и государственных органов. По итогам проведенных проверок вынесено 241 предписание на устранение нарушений. В этой связи за нарушение требований законодательства РК к административной ответственности привлечено 172 субъекта.

Ранее сообщалось, что за осуществление некачественных работ при строительстве объектов три компании были лишены лицензии на проведение строительно-монтажных работ. В их числе ТОО «Expolis Invest VM» (ЖК Royal EXPO Apartments), ТОО «Astana Trade International» (ЖК «Премьера-2» и ЖК «Премьера-4»), материалы которых находятся на рассмотрении в Верховном суде. В отношении ТОО «Астана Трэйд» (ЖК «Олимп Палас») материалы на лишение лицензии направлены в суд.

Напомним, что в настоящее время правительством проводится политика Doing Business, которая упрощает процесс приема сдачи объектов в эксплуатацию. Однако некоторые частные организации, которые осуществляют авторский и технический надзор, недобросовестно выполняют свои обязанности. В этой связи в ходе совещания по вопросам качества строительства Асет Исекешев дал поручение о лишении лицензии и аттестатов строительных компаний, а также представителей авторского и технического надзора за неоднократно допущенные нарушения в проведении работ и приеме объектов в эксплуатацию.