Приостановлена деятельность загрязнявшего экологию силикатного завода в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице решилась проблема, которая на протяжении 10 лет тревожила жителей жилого массива «Промышленный». Производство на заводе по выпуску силикатного кирпича приостановлено, сам завод опечатан из-за недопустимого загрязнения экологии. МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

Акимат Нур-Султана совместно с МЭГПР РК через суд добился принудительного приостановления деятельности предприятия, оказывавшего вред здоровью местного населения, а это почти 30 тысяч человек. Руководство завода в течение пяти лет уклонялось от исполнения обязательств по освобождению территории и закрытию вредного производства.

«Акиматом совместно со столичным департаментом экологии Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК на основании обращения жителей была проведена внеплановая проверка в отношении деятельности завода. По ее итогам было выявлено, что предприятие осуществляло свою деятельность с нарушением предельно допустимых экологических норм. В связи с чем суд принял решение приостановить деятельность.

Предприятию была выплачена компенсация и предложен земельный участок, который находится вдали от места жительства горожан. Но собственник завода отказался от земучастка. Стоит отметить, что закрытие вредного завода было необходимо для защиты здоровья жителей жилого массива «Промышленный» и близлежащих многоквартирных жилых домов», - отметил аким района Алматы Нурбол Нурсагатов.