Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Приостановлена деятельность загрязнявшего экологию силикатного завода в Нур-Султане

    10 Марта 2022, 13:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице решилась проблема, которая на протяжении 10 лет тревожила жителей жилого массива «Промышленный». Производство на заводе по выпуску силикатного кирпича приостановлено, сам завод опечатан из-за недопустимого загрязнения экологии. МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

    Акимат Нур-Султана совместно с МЭГПР РК через суд добился принудительного приостановления деятельности предприятия, оказывавшего вред здоровью местного населения, а это почти 30 тысяч человек. Руководство завода в течение пяти лет уклонялось от исполнения обязательств по освобождению территории и закрытию вредного производства.

    «Акиматом совместно со столичным департаментом экологии Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК на основании обращения жителей была проведена внеплановая проверка в отношении деятельности завода. По ее итогам было выявлено, что предприятие осуществляло свою деятельность с нарушением предельно допустимых экологических норм. В связи с чем суд принял решение приостановить деятельность.

    Предприятию была выплачена компенсация и предложен земельный участок, который находится вдали от места жительства горожан. Но собственник завода отказался от земучастка. Стоит отметить, что закрытие вредного завода было необходимо для защиты здоровья жителей жилого массива «Промышленный» и близлежащих многоквартирных жилых домов», - отметил аким района Алматы Нурбол Нурсагатов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Экология Акимат Промышленность
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
    «Это не после трагедии» - Зульфия Сулейменова о решении повысить зарплаты лесничим
    Казгидромет: Наиболее загрязненный воздух в столице - на левом берегу и мкр. Коктал
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    5 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу