Приостановлена деятельность пяти аптек Актюбинской области за завышение цен на лекарства

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актюбинской области по результатам мониторинговых работ выявлены аптеки, превышающие предельные цены на лекарственные средства. 5 аптек были лишены лицензии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу проектного офиса «Aqtóbe - adaldyq alańy».

25 сентября текущего года в сервисном центре «Antikor ortalygy» прошла встреча с представителями сферы фармацевтики. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Департамента по противодействию коррупции по Актюбинской области Галымбек Досанов, руководитель проектного офиса «Ақтөбе – адалдық алаңы» Жанболат Туртаев и руководитель отдела фармацевтического инспектората Дарига Елеуова. В ходе собрания участники обсудили итоги мониторинговых работ в сфере фарацевтики.

В связи с резким и не спрогнозированным ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией и заболеваний пневмонией, в конце июня – начале июля в розничной сети аптек области образовался дефицит лекарственных препаратов. На фоне дефицита имело место завышение цен на лекарства в аптеках области и нарушение требований приказа министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 июля 2019 года № ҚР ДСМ-104 «Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственного средства для розничной и оптовой реализации».

Для быстрого и эффективного решения вопроса соблюдения предельных цен созданы мониторинговые группы, в составе рабочей группы были Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области, прокуратура Актюбинской области, департамент по противодействию коррупции Актюбинской области, представители проектного офиса «Ақтөбе -адалдық алаңы» и Департамента экономических расследований.

Мониторингом были охвачены аптеки города и районов области.

На сегодняшний день в Актюбинской области функционирует 369 аптек, в городе Актобе - 277, в районах области - 90. По результатам проведенных мониторингов и заявлений, перенаправленных прокуратурой области, возбуждены дела об административном правонарушении на основании КоАП РК.

В период с 20 июля по 11 сентября возбуждено 7 3 административных дел и наложено штрафов на сумму – 32 845 683 тенге, из них за превышение предельных цен по 67 административным делам по статье 426 часть 1 КоАП РК наложено штрафа на сумму 32 047 008 тенге.

Неоднократные нарушение по превышение предельных цен на медикаменты наблюдались в нижеследующих фармацевтических компаниях:

За повторные нарушения по превышению предельных цен решением специализированного административного суда приостановлены деятельность 5 аптек ( лицензии ИП Старченко (аптека «Гиппократ»), ИП Лагодич (аптека «Акку») и деятельность 3 – х аптек «Миллениум» ТОО «Фарм Казына»).

Также необходимо отметить, что в области не во всех аптеках превышают предельные цены на лекарственные средства. К примеру в ходе мониторинга в сети аптек ТОО «Еврофарма», ТОО «Долголет» (сеть аптек «Биосфера») не зафиксировано превышение предельных цен.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Актюбинской области ситуация по обеспечению лекарственными средствами и медицинскими изделиями стабилизировалась. В связи со снижением заболеваемости КВИ и пневмонией снижен спрос в розничной сети аптек на лекарственные средства и медицинские изделия, в том числе медицинские маски.