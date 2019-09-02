Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Послание Президента РК

    Приостановку введения пенсионных отчислений в размере 5% прокомментировал Тимур Сулейменов

    2 Сентября 2019, 22:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Решение Президента о приостановке введения дополнительных пенсионных отчислений от работодателей в размере 5% до 2023 года прокомментировал заместитель руководителя Администрации Президента РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть вопросы, связанные с взрослением населения, ростом продолжительности жизни, сроком дожития. Нерегулярность, неполнота перечисления обязательных пенсионных взносов, вы сами знаете, явились основанием в 2014 году, чтобы ввести дополнительные 5%. Был дан переходный период в течение пяти лет, который должен закончиться 1 января 2020 года (…). С учетом демографических, экономических и прочих изменений, которые происходят в нашем обществе, естественно, требуется переосмыслить», - сказал Тимур Сулейменов в интервью телеканалу «Хабар-24» .

    В ходе программы заместитель руководителя Администрации Президента также рассказал и о расходах бюджета на социальные цели.

    «Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что по Конституции мы социальное государство. Поэтому, Правительство и другие государственные органы именно этим и руководствуются при подготовке бюджетов, государственных программ. Как вы знаете, проект бюджета внесен в Парламент, и он будет обсуждаться», - добавил Т. Сулейменов.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года.

    «Поручаю Правительству отложить введение дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года. Затем вернемся к этому вопросу. За это время Правительство, представители бизнеса и эксперты должны прийти к согласованному решению», - сказал Глава государства, выступая с Посланием.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Послание 2018 года
    Новости по теме
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге