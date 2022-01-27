Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА обозначил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приоритеты казахстанского председательства в СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, прим.ред.) обозначил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Происходящие в мире события демонстрируют, что терроризм, экстремизм, транснациональная преступность остаются насущными вызовами современности. В этих условиях особую актуальность приобретает деятельность СВМДА. Казахстан, как известно, является действующим председателем форума и приложит все усилия для укрепления безопасности и сотрудничества на пространстве СВМДА. Считаем, что дальнейшее институциональное развитие форума, его трансформация в международную организацию придаст новый стимул этой работе», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия – Индия».

Президент РК отметил, что роль Индии в укреплении потенциала и статуса совещания велика.

«В этом году состоится юбилейный саммит СВМДА, надеюсь, господин Моди, увидеть вас в столице Казахстана. В числе актуальных вопросов, которые будут вынесены на обсуждение в рамках форума, будет и афганская проблематика. Несмотря на наши политические взгляды и личные убеждения, мы, тем не менее, не должны оставлять Афганистан и его народ наедине с беспрецедентными трудностями и угрозами гуманитарного кризиса. Казахстан со своей стороны продолжает практическое взаимодействие с Афганистаном периодически направляя туда помощь в виде продовольствия, товаров первой необходимости и медикаментов. Убежден, безопасный и стабильный Афганистан откроет новые горизонты для расширения торгово-экономических связей и устойчивого развития стран Азии», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Во время своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия».