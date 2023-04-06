Приоритетом являются страны Центральной Азии – Аркен Арыстанов о деятельности KazAID

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два года назад в нашей стране было создано Казахстанское агентство международного развития «KazAID», основной целью которого является интеграция Республики Казахстан в систему региональных и международных связей. Но полноценно Агентство заработало лишь в июне 2021 года. Что сделано за этот небольшой срок и какие проблемы ещё предстоит решить, рассказал председатель правления Казахстанского агентства международного развития Аркен Арыстанов в интервью МИА «Казинформ».

– Аркен Кенесбекович, Вы недавно назначены на должность председателя Правления НАО «KazAID», поэтому хотелось бы узнать о Вашем видении задач, стоящих перед Агентством, и его миссии.

– Мы находимся на начальной стадии своего развития, и в таком контексте крайне важно использовать проектный менеджмент и системный подход к решению задач. Прежде всего, мы планируем пересмотреть нашу стратегию развития и видим свою миссию не только в оказании технической помощи, но также в координации усилий всех заинтересованных сторон для решения ключевых региональных проблем, таких как доступ к чистой воде, санитария, трансграничная торговля, ответственное потребление и производство. Наша цель – стать признанным лидером среди агентств международного развития в регионе и получить статус «участника» в Комитете содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к 2024 году.

В Агентстве в настоящее время формируется компактная команда профессионалов с соответствующим образованием, некоторые из которых уже имели опыт работы за рубежом. Они молоды, амбициозны, стремятся внести свой вклад на благо общества. Несмотря на ограниченность наших ресурсов, у нас есть четкая программа действий и полная поддержка со стороны Президента и Правительства, что, я уверен, поможет нам в достижении поставленных целей.





– Какие стратегические направления определены на ближайшие три года?

– Учитывая наш текущий план развития, мы разрабатываем несколько ключевых программ. В частности, хотел бы отметить программу «Достык», направленную на привлечение молодых лидеров из стран Центральной Азии. В течение следующих двух лет эта программа будет ориентирована на молодежь из Кыргызстана и Таджикистана, желающих получить знания и опыт в области цифровизации, медицины 21-го века, журналистики и дипломатии в современных геополитических условиях. Мы стремимся собрать талантливых молодых людей для участия в международных форумах, проводимых в Казахстане, и предоставить им возможность посетить мастер-классы с известными экспертами и профессионалами в своих областях. При этом KazAID берет на себя оплату всех расходов участников программы и планирует проведение 5-6 таких мероприятий в год.

Как известно, доступность качественной медицинской помощи в отдаленных селах нашего региона является острой проблемой. В связи с этим предлагаем проект под условным названием «Авиценна», предусматривающий предоставление грантов студентам медицинских специальностей, которые после завершения программы будут работать в отдаленных селах своих стран, в первую очередь в Кыргызстане и Таджикистане.

В современном мире телемедицина становится все более популярной, особенно для отдаленных от центра населенных пунктов. Такая же ситуация складывается и в ряде стран Центральной Азии, где наблюдается дефицит профессиональных врачей. В связи с этим, мы предлагаем проект «Телемедицина», в рамках которого KazAID будет координировать взаимодействие казахстанских медицинских учреждений и врачей с их коллегами из Кыргызстана и Таджикистана, а также, при необходимости, предоставлять технические средства связи.

В общем, наша стратегическая дорожная карта на ближайшие три года включает разработку и реализацию программ, направленных на поддержку молодежи и улучшение доступа к образованию, медицинской помощи и современным технологиям в Центральной Азии. Мы также планируем укрепить региональное сотрудничество и помочь в решении актуальных проблем, стоящих перед странами региона.





– А какие еще направления, кроме технической помощи, планируете развивать?

– Конечно, наша деятельность не ограничивается только технической помощью. Мы также стремимся стать центром экспертизы в различных секторах. Например, среди Целей устойчивого развития ООН, я хотел бы выделить проблему доступа к чистой воде и санитарии в Центральной Азии. В этой области Агентство может играть две роли: с одной стороны, мы можем предоставлять конкретную помощь в виде оборудования для определенных населенных пунктов, а с другой – проводить аналитические исследования и способствовать решению региональных проблем управления водными ресурсами путем организаций конференций специалистов, поиском инвесторов среди институтов развития и международных финансовых организаций.

Теоретически, страны региона Центральной Азии не должны испытывать существенный дефицит воды, поскольку они обладают достаточным количеством водных ресурсов. Для сравнения, Ближний Восток и Северная Африка имеют гораздо меньше запасов воды. Однако водные ресурсы в регионе распределены неравномерно, и страны верхнего и нижнего бассейнов сталкиваются с разными проблемами. Верхне-бассейновые страны обладают основными водными ресурсами, в то время как нижне- бассейновые страны нуждаются в большом количестве воды для ирригации. Кроме того, климатические изменения угрожают значительному сокращению водных запасов, что обостряет необходимость пересмотра водопользования.

Центральная Азия характеризуется, по мнению экспертов, недостаточно ответственным отношением к использованию водных ресурсов, поскольку страны региона потребляют больше воды на душу населения и на доллар ВВП, чем любой другой регион мира. Например, потребление воды одного из городов стран Центральной Азии сравнимо с потреблением в городе Чикаго (США – прим. ред.), имеющим значительно большее население. Поэтому странам региона необходимо объединить усилия и работать над совместными решениями проблем, таких как управление водными ресурсами и транспортной логистикой. Через межгосударственное сотрудничество и взаимное обучение, страны могут использовать свои достижения в качестве примеров для других и совместно разрабатывать стратегии для обеспечения устойчивого развития региона.

Компромиссы и сотрудничество являются ключевыми для успешного решения проблем в регионе Центральной Азии. Только так можно обеспечить справедливое и эффективное распределение водных ресурсов, а также достичь соглашений по другим стратегически важным вопросам, которые влияют на благосостояние и устойчивое развитие всех стран региона.

Центральная Азия обладает огромным потенциалом для привлечения инвестиций, и наша задача – поиск инвесторов для реализации региональных проектов, способствующих экономическому развитию всего региона. Основываясь на опыте прошлых конфликтов, связанных с водными и земельными ресурсами, мы осознаем важность нахождения компромиссов и применения современных технологий для более рационального и эффективного использования воды.

Помимо этого, Агентство активно участвует в учёте и контроле официальной помощи развития (ОПР), предоставляемой Казахстаном. В этом направлении мы сотрудничаем с департаментом статистики КСР ОЭСР, который является главным источником информации о помощи, предоставляемой странами.

Мы также планируем организовать семинары, круглые столы и другие мероприятия по данной тематике, сотрудничая с Международным Фондом спасения Арала (МФСА), Всемирным банком и другими странами-донорами.

В целом, наша деятельность направлена на расширение сфер воздействия Агентства, активное сотрудничество с международными организациями и странами-донорами, а также на решение актуальных проблем Центральной Азии.

– Хотелось бы узнать по какому принципу определяется география стран-реципиентов?

– География стран-реципиентов определяется с учетом нескольких факторов: социальная и экономическая связность стран-партнеров с Казахстаном, потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества и стратегические интересы Казахстана. На данный момент приоритетом для нас являются страны Центральной Азии, так как важность развития регионального сотрудничества многократно возросла, особенно в свете последних геополитических событий. Однако это не исключает возможности сотрудничества и с другими странами, по мере развития казахстанской ОПР.

– Расскажите, пожалуйста, как KazAID сотрудничает с другими организациями внутри Казахстана и на международном уровне.

– KazAID – это организация, которая придает большое значение сотрудничеству с другими организациями и заинтересованными сторонами, как внутри Казахстана, так и на международном уровне. За два года своего существования Агентство заключило Меморандумы о взаимопонимании с ведущими донорскими агентствами, такими как MASHAV (Израиль), USAID (США), AECID (Испания), TIKA (Турция), KOICA (Южная Корея), JICA (Япония), а также с местными организациями – АГУ (Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан), МФСА (Международный фонд спасения Арала), Фондом Евразия Центральной Азии (ФЕЦА), Международным торговым центром (ITC). Это позволяет KazAID эффективно координировать свои усилия с другими организациями и обеспечивать наиболее эффективное использование ресурсов в достижении общих целей и задач.

– А как Агентство измеряет исполнение своих проектов и обеспечивает подотчетность перед заинтересованными сторонами?

– Агентство придерживается строгих процедур мониторинга и оценки эффективности на соответствие поставленным целям. Мы используем проектный подход в реализации наших мероприятий, что позволяет отслеживать выполнение задач и измерять достигнутый прогресс в реализации проектов. Для каждого проекта устанавливаются конкретные метрики и показатели эффективности, которые регулярно проверяются и анализируются. Это, в первую очередь, удовлетворенность наших участников, оценка полезности тех или иных семинаров. Обмен опытом и знаниями, возможность реализовать на практике полученные знания. Если выявляются какие-либо проблемы, принимаются меры для их устранения.

Фото: pomestie-gals.com

Ежеквартально мы предоставляем отчет в Министерство иностранных дел о проведенных мероприятиях. Кроме того, издаем годовой отчет, который публикуем на сайте организации.

– Какие, по Вашему мнению, имеются проблемы, стоящие перед казахстанской системой предоставления официальной помощи развития, и как Вы их решаете?

– В целом, Агентство выступает в роли координатора помощи с целью обеспечения эффективного использования ресурсов и достижения оптимальных результатов для развития Казахстана и региона в целом. Разумеется, проблемы существуют, однако все они решаемы, и совместными усилиями мы сможем достичь наших поставленных целей в благородной миссии предоставления помощи в области развития странам нашего региона.

Одна из наиболее актуальных проблем – это низкий уровень осведомленности населения о целях и механизмах предоставления ОПР. В связи с этим, Агентство стремится повысить информированность людей, проводя обучения, семинары и медийные кампании.

Кроме того, существующие потоки официальной помощи развития в основном направлены на обязательные и добровольные взносы в международные организации под эгидой ООН для целей развития. Однако, объемы данных взносов слишком малы и распределены среди более, чем 90 организаций, что вызывает вопросы об их эффективности. В качестве оператора ОПР, KazAID должен проанализировать всю имеющуюся информацию и сделать потоки этой помощи более эффективными.

Для решения этих проблем, придется пересмотреть существующие стратегии и партнерства с международными организациями. Это позволит сосредоточить внимание на ключевых направлениях развития, где помощь будет наиболее ощутимой и даст наилучшие результаты.

– Спасибо за интервью!



